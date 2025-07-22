Похожий на помесь мини-оленя с зайцем детеныш появился в России

В Костроме появился на свет детеныш патагонской мары по кличке Дима

Уникальный детеныш патагонской мары, чем-то похожей то ли на мини-оленя с «копытцами», то ли на зайца, появился впервые в альпака-парке в Костроме. Об этом сообщили специалисты центра на своей странице во «ВКонтакте».

«В нашем парке родился малыш мары. Знакомьтесь, это Дима!» — сказано в сообщении. Там добавили, что детеныш мары пока что бегает за мамой, прячется в тени и иногда попискивает, когда хочет внимания.

В альпака-парке также рассказали, что эти животные моногамны — мары создают пары очень медленно, но зато на всю жизнь. «Нашим питомцам понадобился почти год, пока на свет появился малыш Дима», — сказали специалисты.

Патагонские мары обитают в основном в Южной Америке и считаются уникальным видом, находящимся под угрозой исчезновения. В России увидеть их удастся только в зоопарках. Такие животные внешне напоминают карликовых оленей. У них давольно длинные лапы, похожие издалека на копытца. Уши напоминают заячьи. По морде же мары напоминают настоящих капибар. В целом они травоядные, их рост в холке достигает 69-75 сантиметров, а вес — 8-16 килограммов.

В начале июля необычный «полярник в шапке» появился на свет в крымском зоопарке. Белоснежный детеныш альпаки родился с «прической», сделавшей его непохожим на остальных сородичей.