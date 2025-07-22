Депутат Швыткин: Бряцание оружием со стороны США приведет к эскалации ситуации

Перемещение США ядерных бомб на территорию Великобритании ведет к дальнейшей эскалации напряженности в мире, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал размещение американских ядерных бомб в Великобритании. По его словам, на сегодняшний день почва для проведения встречи лидеров стран «ядерной пятерки», куда входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, отсутствует.

Депутат отметил, что подобные действия США никоим образом не могут влиять на оздоровление международной обстановки в вопросах обсуждения потенциала ядерных держав. Он указал, что это может привести к срыву встречи лидеров стран «ядерной пятерки», на которой могли бы обсуждаться подходы к тем предложениям, которые сегодня поступают.

«Бряцание ядерным оружием, происходящее со стороны блока НАТО, никогда не приведет к нормальным взаимоотношениям между государствами и грозит непредсказуемыми последствиями. На саммите должен был быть выстроен конструктивный диалог, но с учетом сегодняшних действий США отмечается отсутствие предпосылок для соответствующего урегулирования», — прокомментировал Швыткин.

Парламентарий добавил, что риски могут привести к бесконтрольным действиям государств по выработке международной повестки и оздоровлению обстановки в различных регионах земного шара. Он также подчеркнул, что ответственность за срыв саммита полностью лежит на Великобритании, США и Франции.

Ранее издание UK Defence Journal сообщило, что США переместили термоядерные бомбы B61-12 на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке.