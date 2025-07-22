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16:54, 22 июля 2025Экономика

В России обрушился один из видов импорта

«Автостат»: Импорт новых легковушек в Россию упал на 63 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С января по июнь 2025 года в Россию ввезли 149,3 тысячи новых легковушек. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 63 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В этом году 77 процентов таких машин импортировали из Китая. При этом на второе место вышла Киргизия с результатом в 8 процентов. Следом за ней идут Белоруссия (4,7 процента) и Южная Корея (4,4 процента). На пятом месте расположился Казахстан (2,2 процента).

Лидером по импорту новых автомобилей среди брендов стал Changan с долей 15,8 процента. Кроме того, в первую пятерку попали Geely, Haval, TANK и Toyota.

По данным статистического ведомства Южной Кореи, июньские поставки ее автомобилей в Россию увеличились почти вдвое, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. В денежном выражении импорт оценили в 84,7 миллиона долларов.

Кроме того, по итогам июня 2025 года импорт подержанных легковых автомобилей в Россию вырос на 20 процентов и составил 39,6 тысячи единиц.

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