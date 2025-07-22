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07:44, 22 июля 2025Экономика

В России произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pixabay

В Авачинском заливе на Камчатке мощное землетрясение. Магнитуда составила 6,5, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Землетрясение зафиксировали в 04:59 мск в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 51,2 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее сообщалось, что в акватории у Петропавловска-Камчатского 20 июля произошла серия землетрясений. Магнитуда наиболее сильных толчков составила 7,6. Жителей предупреждали об угрозе цунами на фоне землетрясения.

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