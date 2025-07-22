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14:23, 22 июля 2025Россия

В России вспомнили о Суровикине после скандала с участием командира «Ахмата»

Публицист Антоновский об Алаудинове: Другие генералы не ведут себя как блогеры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

В отличие от командира «Ахмата» генерал-лейтенанта Апти Алаудинов ни один из других генералов Армии России не ведет себя как блогер. Об этом заявил в Telegram российский публицист Роман Антоновский.

Автор вспомнил самых известных современных генералов России — Юнус-Бека Евкурова, Сергея Суровикина, Михаила Теплинского, — и отметил, что они не позволяют себе комментировать слова священников или межэтнические драки в тылу. Так Антоновский отреагировал на скандал с участием Алаудинова, в ходе которого последний критиковал спортсмена Максима Дивнича за освещение пьяной драки с чеченцем.

Антоновский подчеркнул, что все российское командование, включая самого министра обороны Андрея Белоусова, тихо и эффективно делает свою работу и не выходит за пределы компетенций. «Так что, если вы комментируете вещи не имеющие отношения к вашей боевой работе, в том числе в провокационном ключе, то будьте готовы, что вам будут отвечать и задавать вопросы», — обратился к Алаудинову публицист.

Ранее участник спецоперации, экс-народный губернатор Донбасса и сооснователь движения «Новороссия» Павел Губарев заявил, что Алаудинов ведет себя недостойно.

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