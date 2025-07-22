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20:50, 22 июля 2025Россия

В России захотели запрещать препятствовать отлову бездомных животных

В Госдуму внесли проект о запрете препятствовать отлову бездомных животных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесли законопроект, запрещающий препятствовать отлову бездомных животных. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами выступили группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по защите семьи Ниной Останиной. Изменения планируется внести в несколько законов, среди которых есть и «Об ответственном обращении с животными».

Отмечается, что запрет препятствовать отлову будет устанавливаться физическим и юридическим лицам. Данная инициатива разработана для защиты жизни и здоровья граждан от угроз, которые исходят от бездомных животных.

До этого в Госдуме подготовили законопроект о запрете кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Предлагается также запретить препятствовать отлову бездомных животных, а также умалчивать об их появлении на территории отдельных объектов.

Вот это да!
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