В России захотели запрещать препятствовать отлову бездомных животных

В Госдуму внесли проект о запрете препятствовать отлову бездомных животных

В Государственную Думу внесли законопроект, запрещающий препятствовать отлову бездомных животных. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами выступили группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по защите семьи Ниной Останиной. Изменения планируется внести в несколько законов, среди которых есть и «Об ответственном обращении с животными».

Отмечается, что запрет препятствовать отлову будет устанавливаться физическим и юридическим лицам. Данная инициатива разработана для защиты жизни и здоровья граждан от угроз, которые исходят от бездомных животных.

До этого в Госдуме подготовили законопроект о запрете кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Предлагается также запретить препятствовать отлову бездомных животных, а также умалчивать об их появлении на территории отдельных объектов.