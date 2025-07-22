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10:06, 22 июля 2025Путешествия

В российском аэропорту начали раздавать пассажирам задержанных рейсов матрасы

В аэропорту Шереметьево начали раздавать пассажирам матрасы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В аэропорту Шереметьево в Москве начали раздавать пассажирам задержанных рейсов матрасы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в первую очередь их выдают путешественникам с детьми. На видео из российской авиагавани видно, как пассажиры спят на полученных матрасах. При этом некоторые все еще вынуждены сидеть в креслах.

Ранее аэропорт «Шереметьево» назвал распространение в соцсетях информации о скоплениях пассажиров в терминалах «манипуляцией эмоциями». В авиагавани подчеркнули, что некоторые авторы сознательно публикуют фотографии других аэропортов, выбирают определенные ракурсы и монтируют видео таким образом, чтобы затруднить зрителям объективную оценку ситуации.

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