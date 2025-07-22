В российском городе пожаловались на «чайхану» в школе

В Омске пожаловались на обитые ковром двери начальной школы

Жители Омска пожаловались на то, что двери в одной из местных школ обиты ковром. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о школе № 33 на улице Туполева, 1 — боковой вход в корпус для начальных классов там обили шерстяным ковром, чтобы защитить от промерзания. По мнению местных жителей, такие двери скорее подойдут для чайханы, чем для образовательного учреждения, и окрестили их «омскими восточными вратами».

Представитель школы отметил, что возмущение у омичей вызвал запасной вход, который представляет собой деревянную утепленную дверь. «На основном крыльце сейчас ведется ремонт, там полностью демонтировано крыльцо, строится новое и делается плац. Дети начальной школы проходят через основное крыльцо, просто сейчас там ведется ремонт, а это запасной вход», — рассказал он.

Собеседник издания также подчеркнул, что входом с ковром пользуются лишь в экстренной ситуации, например, при эвакуации, и добавил, что в школе готовы заменить ковровые врата, «как только дадут отмашку на капитальный ремонт», однако уточнил, что они не могут влиять на то, как скоро это произойдет.

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