В российском регионе из-за падения обломков дронов загорелась растительность во дворах

Слюсарь: В Ростовской области сбили несколько беспилотников, пострадавших нет

В Ростовской области в ночь на 22 июля военные отразили воздушную атаки и сбили несколько беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Об этом сообщил врио главы российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены», — уточнил он.

Врио губернатора добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, на место падения обломков прибыли представители региональных властей, последствия уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 16:00 до 22:00 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

