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15:55, 22 июля 2025Россия

В российском регионе отменили массовые мероприятия из-за угроз военным

В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за угроз военным с Украины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за угроз российским военным со стороны Украины. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Власти региона пояснили, что в оперативный штаб поступила информация об «угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников» в ходе «инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции» во Владикавказе.

По этой причине в Северной Осетии решили отменить все публичные массовые мероприятия. Кроме того, вводится запрет на фото- и видеосъемку «военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов, отметили власти.

Помимо этого, в Северной Осетии призвали усилить досмотр автомобилей, проезжающих через республику, а также грузов, пассажиров и водителей.

Ранее сообщалось, что в атакованном украинскими дронами Ижевске отменяли массовые мероприятия.

ЖЗЛ
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