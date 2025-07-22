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06:35, 22 июля 2025Россия

В российском регионе уничтожили украинские беспилотники

Федорищев: БПЛА сбиты при попытке атаковать предприятие в Самарской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области было уничтожено несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал он. Отмечается, что жертв и разрушений нет.

Вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 25 дронов Вооруженных сил Украины. Как указали в Минобороны РФ, 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, два — над Калужской областью, два — над территорией московского региона, еще один — над территорией Крыма.

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