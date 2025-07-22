В Сочи пропали две юные фигуристки, Алла Попова и Ирина Максимова

В Сочи пропали две юные фигуристки, Алла Попова и Ирина Максимова. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, спортсменки не вернулись домой с тренировки 21 июля около 19:00 по московскому времени. Обстоятельства исчезновения девочек не называются. «Краснодар.bz» отметил, что родители фигуристок обратились в правоохранительные органы, после чего начался поиск спортсменок.

Летом 2023 года в Москве пропала 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева. Перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко. Спортсменку нашли в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

