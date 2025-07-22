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18:34, 22 июля 2025Наука и техника

В США сравнили Т-72 с западными современниками

TNI: Модификации Т-72 оказались лучше западных аналогов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советские Т-72, которые лежат в основе современных модификаций танка, оказались лучше западных аналогов. Возможности машин сравнили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что Т-72, который приняли на вооружение в 1973 году, зарекомендовал себя как надежная и простая в обслуживании машина. Танки семейства Т-72 экспортировали во многие страны, однако Россия остается крупнейшим эксплуатантом этих машин.

Автор допустил, что конфликт на Украине — это «моментальный снимок» того, как могла бы выглядеть война между СССР и странами НАТО. «Помимо беспилотников и других более современных систем, с противником борется техника советских времен, такая как Т-72, которая работает не хуже, а может быть, даже лучше, чем ее современники западного производства», — говорится в сообщении.

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Ранее в июле Минобороны России сообщило, что танкисты Южного военного округа прошли программу подготовки на модернизированных танках Т-72Б3М. Усовершенствованные машины получили современную динамическую защиту, двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и новую систему управления огнем.

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