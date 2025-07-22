В США указали на желание Трампа заморозить конфликт на Украине из-за нехватки ресурсов

Аналитик Берлетик: США хотят заморозить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее заморозить конфликт на Украине, так как туда уходит слишком много ресурсов Вашингтона, которые нужны ему в других местах. Об этом в социальной сети X заявил аналитик Брайан Берлетик.

«Отказ России капитулировать перед требованиями США вынудил Вашингтон продолжать выделять оружие, боеприпасы и другие ресурсы для конфликта на Украине, сокращая количество ресурсов, которые Белый дом может использовать для ведения глобальной войны в других местах», — считает эксперт.

По его словам, Трамп выдвинул ультиматум России о завершении украинского конфликта в течение 50 дней именно по этой причине. Берлетик отмечает, что США не могут вести несколько конфликтов одновременно из-за экономической сложности.

Помимо этого, США хотят направлять большую часть ресурсов на «расчленение иранского национального государства» и сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Трамп обещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.