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22:40, 21 июля 2025Бывший СССР

Воевавший на стороне ВСУ шведский наемник погиб в зоне СВО

SVT: Шведский наемник погиб на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе боев в зоне специальной военной операции (СВО) погиб наемник из Швеции, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, погибший — 30-летний мужчина. Он добровольно отправился на Украину. Уточняется, что его тело обнаружили на линии фронта в Донбассе. МИД Швеции уже подтвердил получение информации о гибели гражданина страны.

«Посольство в Киеве расследует инцидент», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве, не приведя никаких подробностей.

Ранее на границе с Россией заметили подписавших контракт с ВСУ бразильцев и колумбийцев.

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