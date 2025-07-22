Воевавший на стороне ВСУ шведский наемник погиб в зоне СВО

SVT: Шведский наемник погиб на Украине

В ходе боев в зоне специальной военной операции (СВО) погиб наемник из Швеции, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, погибший — 30-летний мужчина. Он добровольно отправился на Украину. Уточняется, что его тело обнаружили на линии фронта в Донбассе. МИД Швеции уже подтвердил получение информации о гибели гражданина страны.

«Посольство в Киеве расследует инцидент», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве, не приведя никаких подробностей.

Ранее на границе с Россией заметили подписавших контракт с ВСУ бразильцев и колумбийцев.