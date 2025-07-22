ВСУ попытались пять раз за сутки контратаковать в Харьковской области

Марочко: ВСУ пять раз за сутки пытались контратаковать под Купянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались пять раз за сутки контратаковать позиции армии России в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

По его словам, попытки ВСУ контратаковать были зафиксированы в районе Купянска. Марочко также предположил, что на данное направление были переброшены хорошо подготовленные украинские подразделения.

«За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка», — написал подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ при попытке контратаковать в Харьковской области. Безуспешные действия украинских военнослужащих были зафиксированы в районе Волчанска.