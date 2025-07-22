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00:18, 22 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ начали расследование из-за сокрытия потерь в Ингулецкой бригаде

Командование 60-й бригады ВСУ начало проверку после жалобы о сокрытии потерь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало служебное расследование о возможном сокрытии потерь среди военнослужащих. Об этом говорится в посте, опубликованном на странице бригады в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Проверка назначена после обращения начальника медицинского пункта Андрея Зоти. Он рассказал, что руководство бригады мешало увольнению бойцов по состоянию здоровья. Кроме того, оно требовало не предоставлять медицинское обеспечение раненым военнослужащим и скрывало санитарные потери.

«Материалы, в том числе предоставленные аудиозаписи, будут изучены в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ за первое полугодие 2025-го потеряли более 265 тысяч бойцов.

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