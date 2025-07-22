Командование 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало служебное расследование о возможном сокрытии потерь среди военнослужащих. Об этом говорится в посте, опубликованном на странице бригады в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Проверка назначена после обращения начальника медицинского пункта Андрея Зоти. Он рассказал, что руководство бригады мешало увольнению бойцов по состоянию здоровья. Кроме того, оно требовало не предоставлять медицинское обеспечение раненым военнослужащим и скрывало санитарные потери.
«Материалы, в том числе предоставленные аудиозаписи, будут изучены в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ВСУ за первое полугодие 2025-го потеряли более 265 тысяч бойцов.