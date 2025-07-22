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10:31, 22 июля 2025Забота о себе

Женщин призвали отказаться от ношения мокрого купальника

Врач Техедор предупредил женщин об инфекциях из-за ношения мокрого купальника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гериатр Луис Техедор заявил, что женщинам не стоит носить мокрый купальник. О негативных последствиях такой привычки для здоровья он рассказал в беседе с изданием El Periodico De España.

Техедор предупредил, что, если носить мокрый купальник на протяжении нескольких часов, нарушается микрофлора половых органов, а также может появиться раздражение. В результате повышается риск возникновения различных инфекций.

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Врач подчеркнул, что грибки и бактерии в целом любят влажную и теплую среду, однако некоторые женщины более подвержены инфекциям. Так, он призвал отказаться от ношения мокрого купальника при неконтролируемом сахарном диабете, проблемах с иммунной системой и длительном приеме антибиотиков.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал о болезнях, которые передаются через рукопожатие. Среди них он выделил сальмонеллез, дизентерию и коронавирус.

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