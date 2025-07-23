16-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в платье с глубоким декольте

16-летняя актриса Анна Пересильд снялась в платье с глубоким декольте

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном наряде в откровенном образе. Новый пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предстала на размещенном снимке в белом облегающем платье с глубоким декольте. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Наряд дочери Пересильд был декорирован массивной серебристой фурнитурой. Кроме того, артистка распустила волосы, а в качестве украшений выбрала тонкую цепочку с кулоном.

В июне 16-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже. На размещенных кадрах знаменитость позировала в боди белого цвета.