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09:37, 23 июля 2025Ценности

47-летняя телезвезда похвасталась фигурой в крошечном бикини

47-летняя телезвезда Кэти Прайс похвасталась фигурой в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

47-летняя знаменитость была запечатлена на камеру в крошечном бикини мятного оттенка, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом звезда показала тело.

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Вдобавок она собрала волосы в конский хвост и нанесла макияж. Образ завершили розовые тапки.

Ранее в июле телезвезда, одержимая пластикой, оценила свою внешность без макияжа фразой «какая я уродина». Британская модель Кэти Прайс призналась, что не нравится себе без косметики.

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