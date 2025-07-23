Администратора крупного русскоязычного даркнет-форума арестовали на Украине

Администратора даркнет-форума XSS арестовали на Украине

Администратора крупного русскоязычного даркнет-форума XSS арестовали на Украине. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщила прокуратура Парижа, уточнившая, что задержание производили сотрудники украинских и французских силовых структур, а также Европола.

«Во вторник, 22 июля, в рамках расследования, начатого парижской прокуратурой, был арестован человек, подозреваемый в том, что он являлся администратором русскоязычного киберпреступного форума XSS», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что расследование началось в июле 2021 года после перехвата переписок киберпреступников. Никаких дополнительных деталей пока не разглашается, также неизвестно, идет ли речь о главном администраторе площадки или о ком-то из его помощников. Однако, судя по данным об активности пользователей XSS, администратор форума не появлялся там с ночи на 22 июля.

Ранее владелец российского бота для пробива информации пожаловался на переезд за рубеж и «черные сервисы». По его словам, перемены связаны со вступлением в силу закона, вводящего уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, распространение персональных данных.

XSS — одна из старейших площадок в русскоязычном даркнете, запущенная еще в начале 2000-х. Ее участники обсуждают разработки, посвященные уязвимостям и взлому сетей и приложений, а также атакам на них, и делятся ими. Помимо киберпреступников, ресурс популярен среди «белых хакеров», защищающих корпоративные системы от злоумышленников.