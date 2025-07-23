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15:28, 23 июля 2025Культура

Балет из арабской страны выступит на сцене Большого театра

Ливанская балетная труппа выступит на фестивале имени Чехова в Большом театре
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Театр танца Каракалла из Ливана выступит на сцене Большого театра. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации источника, ливанская балетная труппа примет участие в XVII Международном театральном фестивале имени Чехова. В рамках своих выступлений артисты сыграют на главной сцене страны спектакль «Тысяча и одна ночь». Постановку можно будет увидеть на Новой сцене с 23 по 25 июля.

Известно, что за музыкальную основу произведения взята сюита Николая Римского-Корсакова «Шахерезада» и «Болеро» Мориса Равеля, а также арабская народная музыка. По словам организаторов, зрителей ждет «сочетание цветов и текстур Ближнего Востока с западной техникой».

Самый известный танцевальный театр на Ближнем Востоке был создан в 1968 году Абделем Халимом Каракаллой. За это время труппа сыграла более 20 балетов и мюзиклов, включая адаптации шекспировских произведений «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой» и «Много шума из ничего».

Ранее стало известно, что легендарный американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) приедет с концертом в Россию. Звезда мирового хип-хопа должен выступить в Москве 9 августа.

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