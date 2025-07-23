Боец СВО с важным грузом уничтожил три атаковавших его дрона ВСУ и продолжил путь

МО РФ: Боец СВО сбил три атаковавших его дрона ВСУ и продолжил выполнять задачу

Бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине удалось уничтожить бившие по нему украинские беспилотники и продолжить выполнять задачу. Его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в официальном Telegram-канале.

Гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов доставлял в прифронтовые зоны важный груз, когда его атаковали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время передвижения на «Багги» военнослужащий обнаружил приближающиеся к нему FPV-дроны и молниеносно среагировал — боец сбил три летевших в его сторону беспилотника.

После того, как боеприпасы и продовольствие были доставлены российским штурмовикам, Бекмуратов тем же путем эвакуировал трех раненых бойцов. Им успели оказать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что бойцы 42-й гвардейской дивизии на подбитой боевой машине пехоты выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись обратно к своим позициям. Этот момент попал на видео.