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13:57, 23 июля 2025Культура

Дава высказался о ревности в браке с Мари Краймбрери

Дава заявил, что полностью доверяет Мари Краймбрери
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, высказался о ревности в браке с исполнительницей Мари Краймбрери. Об отношениях с артисткой он рассказал Пятому каналу.

Дава заявил, что может полностью довериться супруге и не сомневается в ее верности. Несмотря на то, что шоу-бизнес — сфера, в которой люди активно взаимодействуют друг с другом в течение дня, для верного супруга это никогда не будет проблемой, убежден он.

«Когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своем муже, вы доверяете друг другу, вы любите друг друга, то вам все остальное вообще по барабану», — заключил артист.

В мае Дава и Краймбрери стали родителями. По словам артистов, появление ребенка стало самым лучшим днем в их жизни.

О свадьбе исполнителей стало известно в марте.

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