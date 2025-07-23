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11:32, 23 июля 2025Путешествия

Два пассажирских самолета опасно сблизились на взлетной полосе и едва не столкнулись

ABC News: Самолеты Delta и Aeromexico едва не столкнулись в аэропорту Мехико
Алина Черненко

Фото: Kirby Lee / Reuters

Пассажирские самолеты авиакомпаний Delta Air Lines и Aeromexico едва не столкнулись в Мексике. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 21 июля, в международном аэропорту имени Бенито Хуареса в Мехико. Пилотам лайнера Delta, направлявшегося в Атланту, со 150 пассажирами на борту пришлось прервать разбег и резко затормозить из-за того, что на эту же взлетно-посадочную полосу (ВПП) садилось другое воздушное судно.

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По данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, самолеты опасно сблизились на ВПП — расстояние между ними составило около 60 метров. Лайнер Delta вернулся к выходу на посадку и вылетел в пункт назначения позднее в этот же день.

«В Мехико параллельные взлетно-посадочные полосы. Мы не знаем, дал ли авиадиспетчер указание самолету Aeromexico приземлиться на левой, а не на правой полосе, где находился самолет Delta», — предположил обозреватель ABC News, освещающий авиационную тематику, и бывший летчик-истребитель Стив Ганьярд.

Представители обеих авиакомпаний заявили, что они будут в полной мере сотрудничать с властями при расследовании обстоятельств произошедшего.

Ранее самолет авиакомпании SkyWest опасно сблизился со стратегическим бомбардировщиком в США. Приближаясь к городу Майнот, пилот совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения.

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