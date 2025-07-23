Двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом в российском регионе

В Ростовской области двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом

В Ростовской области двухлетняя девочка пострадала, упав в кастрюлю с горячим компотом. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

Как выяснило издание, родители ребенка поставили чан с напитком остывать на пол. В это же время их дочь бегала по комнате, случайно споткнулась и села прямо в напиток. В результате девочку доставили на скорой в больницу с ожогами ягодиц и бедра.

Ранее в Чечне годовалый мальчик упал в костер во время игры с восьмилетним братом на заднем дворе частного дома. Ребенка доставили с ожогами в больницу, однако спасти не смогли.

До этого в Ленинградской области годовалая девочка опрокинула на себя кружку кофе, оставленную отцом. В результате она получила тяжелые ожоги 36 процентов тела.

