Это'О заподозрили в краже сотен тысяч долларов

Самуэля Это'О заподозрили в краже 600 тысяч долларов

Бывший форвард «Барселоны», «Интера», «Анжи», а ныне президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это'О подозревается в краже 600 тысяч долларов. Об этом сообщает Actu Cameroun.

По информации источника, речь идет о сумме, положенной сборной Камеруна за товарищеский матч против Мексики в 2023 году. Игра прошла в США, а камерунские игроки так и не получили деньги.

На Это'О подана жалоба в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США. При этом прямых обвинений в отношении бывшего футболиста в жалобе нет, но Это'О как глава федерации является главным ответственным лицом за распределение денежных средств.

Это'О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В 53 матчах чемпионата России он забил 25 голов.