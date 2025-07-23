Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
Сегодня
18:30 (Мск)
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
13:14, 23 июля 2025Спорт

Это'О заподозрили в краже сотен тысяч долларов

Самуэля Это'О заподозрили в краже 600 тысяч долларов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / www.imagephotoagency.it / Globallookpress.com

Бывший форвард «Барселоны», «Интера», «Анжи», а ныне президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это'О подозревается в краже 600 тысяч долларов. Об этом сообщает Actu Cameroun.

По информации источника, речь идет о сумме, положенной сборной Камеруна за товарищеский матч против Мексики в 2023 году. Игра прошла в США, а камерунские игроки так и не получили деньги.

На Это'О подана жалоба в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США. При этом прямых обвинений в отношении бывшего футболиста в жалобе нет, но Это'О как глава федерации является главным ответственным лицом за распределение денежных средств.

Это'О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В 53 матчах чемпионата России он забил 25 голов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму идет масштабная хакерская атака. На полуострове есть проблемы со связью

    Российская молодежь начала зарабатывать на одном виде хобби

    Раскрыто местонахождение осужденной за фейки московского педиатра

    В Госдуме прокомментировали задержание сотрудников крупного российского издания

    В России отреагировали ни призыв выдворять мигрантов сразу после конца работ

    Дава высказался о ревности в браке с Мари Краймбрери

    Грузовик в оранжевом химическом облаке заметили на трассе в Подмосковье и сняли на видео

    Производители роскоши столкнулись с усталостью покупателей

    Турция представила гиперзвуковую ракету Tayfun

    Решение Зеленского поставило под угрозу военную помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости