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08:52, 23 июля 2025Мир

Фото со свадьбы Трампа раскрыли его связи с Эпштейном

CNN: Эпштейна заметили на кадрах со свадьбы Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

На архивных кадрах со свадьбы президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплс в 1993 году заметили финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает CNN.

На черно-белом фото, сделанном на свадебном приеме в отеле Plaza Нью-Йорке, Эпштейн запечатлен среди гостей. Ранее его участие в этом мероприятии не подтверждалось и не упоминалось в СМИ.

«Вы шутите, да?» — ответил Трамп в телефонном разговоре с журналистом CNN на просьбу прокомментировать фото. После этого он несколько раз назвал телеканал «фейковыми новостями» и прервал звонок.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

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