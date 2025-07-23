Глава французского генштаба ушел

Глава генштаба Франции Буркхард покидает пост

Глава генерального штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард покидает свой пост. Об этом военный на своей странице в соцсети Х сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Его руководство отличалось четким стратегическим видением угроз и постоянной приверженностью адаптации наших вооруженных сил к противодействию им», — говорится в публикации.

Лекорню отметил, что по решению руководства Пятой республики следующим главой генштаба станет генерал Военно-воздушных сил Фабьен Мандон.

Ранее Буркхард дал оценку боеспособности российской армии. По его словам, Россия обладает всеми необходимыми типами вооружений в своем арсенале.