Назван способ удержать доступную цену на iPhone

The Bell: Apple снизит себестоимость iPhone, чтобы не поднимать цены

Корпорация Apple сможет не повышать стоимость iPhone, если договорится с поставщиками. Об этом сообщает корейское издание The Bell.

По информации источников медиа, в Apple начали готовиться к возможному увеличению импортных пошлин на ввоз продукции в США. В компании решили добиться от своих поставщиков снижения стоимости деталей для iPhone. Инсайдеры рассказали, что LG уже согласилась на скидку, а Samsung все еще ведет переговоры.

Специалисты медиа объяснили, что пошлинами будет облагаться не потребительская стоимость смартфона, а стоимость иностранных материалов. В случае iPhone 16 Pro она составляет 570 долларов. Если Apple удастся договориться о скидке со многими поставщиками, то ей не придется поднимать цены на свою технику. Авторы The Bell назвали LG и Samsung ключевыми партнерами американского IT-гиганта, так как они поставляют самые дорогие детали для iPhone.

В материале говорится, что LG сильно зависит от заказов Apple, поэтому компания более охотно согласилась предоставить скидку. Также журналисты отметили, что корпорация Тима Кука каждый год просит у партнеров снижения закупочной стоимости деталей.

При этом Apple не рассматривает вариант запуска производства iPhone в США, что гарантировало бы ей защиту от пошлин. В компании уверены, что сборка смартфонов на родине обойдется ей крайне дорого.

В конце июля выяснилось, что Apple значительно нарастила производство смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая. В этой стране фирма выпускает до 17 процентов всех iPhone.