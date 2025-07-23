Мать 13-летней фигуристки раскритиковала тренирующего ее дочь Плющенко

Мать фигуристки Костылевой: Потеря квадриттбергера у Лены лежит на Плющенко

Ирина Костылева, мать 13-летней фигуристки Елены Костылевой, раскритиковала тренирующего ее дочь Евгения Плющенко. Ее слова приводит Telegram-канал ГостинаяМамыИры.

«Потеря квадриттбергера у Лены в середине апреля лежит целиком на Плющенко. Не надо ошибку тренера сваливать на кого-либо. Меня еще приплели. На льду он — тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко. Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой», — заявила мать спортсменки.

Кроме того, Ирина Костылева обвинила Плющенко в травме дочери. «И зачем ей на ноги и на руки утяжелители? И зачем ей эти дебильные вжаривания, если она уже все прыгает, больше всех в мире?» — задалась вопросом она.

Костылева перешла в группу Плющенко в апреле 2024 года. На тот момент спортсменка владела четверными сальховом и тулупом, а также тройным акселем. Тогда Ирина Костылева говорила, что Плющенко нравится ей как тренер и человек.