Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
0:0
1-й сет
live
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
0:0
1-й тайм
live
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
18:17, 23 июля 2025Спорт

Мать 13-летней фигуристки раскритиковала тренирующего ее дочь Плющенко

Мать фигуристки Костылевой: Потеря квадриттбергера у Лены лежит на Плющенко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Костылева

Елена Костылева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ирина Костылева, мать 13-летней фигуристки Елены Костылевой, раскритиковала тренирующего ее дочь Евгения Плющенко. Ее слова приводит Telegram-канал ГостинаяМамыИры.

«Потеря квадриттбергера у Лены в середине апреля лежит целиком на Плющенко. Не надо ошибку тренера сваливать на кого-либо. Меня еще приплели. На льду он — тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко. Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой», — заявила мать спортсменки.

Кроме того, Ирина Костылева обвинила Плющенко в травме дочери. «И зачем ей на ноги и на руки утяжелители? И зачем ей эти дебильные вжаривания, если она уже все прыгает, больше всех в мире?» — задалась вопросом она.

Костылева перешла в группу Плющенко в апреле 2024 года. На тот момент спортсменка владела четверными сальховом и тулупом, а также тройным акселем. Тогда Ирина Костылева говорила, что Плющенко нравится ей как тренер и человек.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд вынес решение после обещания главреда издания Baza не скрываться от следствия

    Врач назвал семь веских причин для увеличения потребления воды

    Умеров прибыл на переговоры отдельно от делегации

    В Москве машина утонула в болоте

    В Раде усомнились в эффективности Умерова в переговорах с Россией

    Певицу IOWA захотели привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд

    Известные препараты для похудения показали неожиданную пользу для здоровья

    Незнакомец спас жизнь мужчине и завел роман с его дочерью

    Покинувший Россию известный блогер отказался возвращаться

    Жители российских городов остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости