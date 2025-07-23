Мигранты подрались с россиянами за право играть на футбольном поле и попали на видео

Мигранты подрались с жителями Химок за право играть на футбольном поле

Мигранты подрались с жителями подмосковных Химок за право играть на футбольном поле. Действия иностранцев попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах группа приезжих громко выясняет отношения с россиянами на футбольной площадке. Затем ссора перерастает в потасовку.

Как утверждает издание, жителям Химок приходится подолгу ждать, пока мигранты наиграются в футбол.

До этого сообщалось, что в Чехове задержали 32 мигранта после массовой драки у торгового центра.

Еще раньше во Владивостоке иностранцы устроили драку в очереди у миграционного центра. В конфликт вмешались сотрудники полиции.