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10:11, 23 июля 2025Бывший СССР

На Украине предрекли зачистки командования ВСУ Зеленским

Глава ЦПК Шабунин: Зеленский пойдет на зачистки командования ВСУ и медиа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на зачистки командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сферы медиа, чем спровоцирует мятеж. Об этом заявил председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин в своем Telegram-канале.

«Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть/запугать критиков и разоблачителей. Потом — ближе к выборам — переключится на военных. Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. И это приведет далеко не к мирному противостоянию на улицах», — отметил он.

По словам главы ЦПК, в настоящий момент Зеленский ведет Украину именно к такому сценарию. Он подчеркнул, что Украина не является демократической страной, а президент развернул «гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии».

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. В тот же день документ на фоне протестов в Киеве, Одессе, Днепре и Львове подписал и президент страны Владимир Зеленский.

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