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13:12, 23 июля 2025Бывший СССР

На Украине пройдут акции протеста из-за ликвидации Зеленским НАБУ и САП

На Украине анонсировали акции протеста из-за ликвидации Зеленским НАБУ и САП
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Акции протеста против принятого президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины пройдут в Киеве, Днепре и Львове. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Издание сообщает, что протесты анонсированы в трех городах на среду, 23 июля, но не уточняет время их начала.

Ранее французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Владимира Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств. По его словам, подобные шаги противоречат курсу Украины на вступление в Европейский союз.

До этого Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.

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