Названы последствия принятия антикоррупционного закона для Зеленского

Политолог Дудчак: США достанут компромат на Зеленского из-за закона против НАБУ

Для США наступило время достать компромат на президента Владимира Зеленского, но не для смены всей власти, а для замены некоторых персонажей в ней и конкретно самого украинского лидера. Об этом рассказал политолог Александр Дудчак в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что решение президента Украины Владимира Зеленского ограничить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может резко ухудшить отношения с США. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Политолог отметил, что США создавали антикоррупционные органы на Украине не для борьбы с коррупцией, а для перенаправления «в правильные карманы» финансового потока, полученных коррупционным путем. Тот факт, что они были созданы при демократах не отменяет того, что администрация при республиканцах захочет выпускать из рук такой механизм управления, указал он.

«То, что Зеленский — коррупционер, всем понятно и никто из этого никакого секрета не делал. Просто до поры до времени вся эта информация складировалась. В принципе так США управляют многими режимами и политиками по миру. Но вот сейчас наступило время этот компромат достать. Не для смены киевского режима, а для смены конкретных персонажей в этом режиме. То есть тех же американцев вполне устраивает подконтрольный им режим, но лично Зеленского они бы не прочь убрать», — объяснил Дудчак.

Ранее сообщалось, что, помимо США, действия Зеленского вызывают недовольство и в странах Евросоюза. Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал президента Украины отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств.