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14:43, 23 июля 2025Из жизни

Одержимый молодостью миллиардер основал собственную религию

Миллиардер Брайан Джонсон решил закрыть бизнес и основать собственную религию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: WIRED / YouTube

Миллиардер из США Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, основал собственную религию и задумался о продаже бизнеса. Об этом пишет Business Insider.

В погоне за молодостью 47-летний Джонсон основал проект Blueprint. Его цель — помочь людям сохранить привлекательную внешность и здоровье как можно дольше. В рамках проекта Джонсон постоянно ставит эксперименты на себе, проверяя, какие практики, пища и процедуры способны подарить вечную молодость.

Джонсон заявил о возможной продаже своей компании. «Честно, я близок к тому, чтобы либо закрыть ее, либо продать», — признался он в интервью. Миллиардер объяснил свое решение конфликтом между бизнесом и придуманной им религией, которую он называет «Не Умирай». «Люди видят коммерцию и теряют доверие к моей философии», — пожаловался предприниматель.

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Религиозное движение, которое Джонсон анонсировал в марте 2024 года, стало логическим продолжением экспериментов предпринимателя. «Годы назад я представил себя среди людей XXV века. Они сказали бы, что "Не Умирай" — это то, как человечество спасло себя и слилось с ИИ», — объяснил он.

Философия его религии базируется на трех принципах: физическое бессмертие как высшая цель человечества, симбиоз с искусственным интеллектом, научный подход к продлению жизни. Религия уже обзавелась собственной символикой и ритуалами. Последователи практикуют медитации долголетия, используют специальные мантры и носят амулеты с логотипом движения. Джонсон планирует выпустить священные тексты и проводить регулярные «церемонии продления жизни».

При этом Джонсон продолжает продавать продукты для омоложения через свой стартап. В ближайшее время он планирует создать первый храм в Лос-Анджелесе и выпустить мобильное приложение с «ежедневными практиками бессмертия».

Брайан Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения миллиардер переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

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