Подросток раздавил прыщ на шее и чудом выжил

People: У американца Герайнта Маллинза развился сепсис после выдавливания прыща

У американца Герайнта Маллинза развился сепсис после того, как он раздавил прыщ на шее. Историю о мужчине, который чудом выжил, рассказало издание People.

По словам Маллинза, когда ему было 16 лет, он по своему обыкновению выдавил новый прыщ, который располагался на шее. На месте прыща за несколько дней образовался абсцесс размером с мяч для гольфа. Чувствуя вялость и сильное недомогание, Маллинз обратился к врачу, который направил его в больницу. Подростку сделали операцию, но спустя неделю инфекция не проходила. Тогда врачи решили прибегнуть к повторному хирургическому вмешательству.

Спустя годы на шее у Маллинза все еще виден шрам, оставшийся после операции. «Я был очень близок к тому, чтобы не быть здесь. Если бы я не был в хорошей физической форме, я мог бы умереть», — отметил американец.

Теперь он предупреждает о риске сепсиса других людей и напоминает им, что, если после возникновения раны у них появились такие симптомы, как невнятная речь, сильный озноб, сильная одышка и пятна на коже, то необходимо обратиться к врачу, потому что они могут говорить о сепсисе.

По данным ВОЗ, только половина людей с диагнозом сепсис полностью выздоравливают. Другим грозит смерть или риск длительной инвалидности.

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