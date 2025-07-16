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11:29, 16 июля 2025Забота о себе

Девушка проигнорировала небольшое изменение кожи и оказалась смертельно больна

People: Девушка проигнорировала желтый цвет кожи и у нее отказала печень
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Американка Эмма Мендельсон не обратила внимания на то, что ее кожа приобрела слегка желтый оттенок, а вскоре узнала, что смертельно больна и не сможет жить без пересадки печени. Об истории своей болезни она рассказала журналу People.

Мендельсон было всего 15 лет, когда она заметила небольшое изменение цвета кожи. Поскольку симптом быстро прошел, она не беспокоилась. Также девушка проигнорировала усталость, которую стала ощущать практически постоянно.

Она вспоминает, что обратиться к врачам пришлось спустя пять месяцев, когда ее кожа вновь пожелтела, на этот раз приобретя насыщенный оттенок. Анализы показали, что у нее отказала печень из-за аутоиммунного гепатита — заболевания, при котором иммунная система атакуют здоровые клетки печени. «Мне стало плохо, но я подумала, что у меня просто какая-то желудочная инфекция или, может быть, грипп. Я не думала, что умираю», — добавила Мендельсон.

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Тем не менее врачи настаивали, что без пересадки печени Эмма не выживет. Через несколько дней ей провели успешную операцию и она смогла вернуться к нормальной жизни. Однако спустя три года кожа девушки вновь пожелтела. На этот раз антитела в донорской печени и ее иммунитет стали атаковать друг друга. Эмма утверждает, что тяжелое лечение, которое ей назначили, не дало результата, и в конце концов она дала согласие на вторую пересадку печени.

Сейчас девушке 22 года, у нее практически нет ограничений в повседневной жизни. Однако аутоиммунный гепатит по-прежнему с ней, вылечить его невозможно. «Он у меня до сих пор. И всегда будет. К сожалению, лекарства от него нет. И исследований тоже мало», — заключила Мендельсон.

Ранее сообщалось, что рак мозга у 22-летней жительницы Великобритании Моли Морган сначала приняли за тепловой удар. Ошибка была вызвана тем, что впервые симптомы появились во время отпуска в Турции.

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