Пушилин рассказал о звонках украинских делегатов на Запад во время переговоров в Минске

Пушилин: Украинские делегаты звонили на Запад во время переговоров в Минске

Украинские делегаты во время переговоров в Минске в 2014-2015 годах звонили не в Киев, а в ряд западных стран для получения указаний. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова приводит ТАСС.

Политик с ноября 2014 по сентябрь 2018 года исполнял обязанности постоянного полпреда ДНР на переговорах контактной группы в Минске. По его словам, украинская делегация уже тогда потеряла свою субъективность, однако при этом пыталась показать себя более дерзкой.

«На самом деле, когда зажимали в какие-то определенные рамки, они выходили, причем не стесняясь, и звонили не в Киев, где могли бы получить какие-то указания или решения, а звонили в ряд западных стран, откуда получали указания, по сути, даже не советы и рекомендации, а указания», — пояснил он.

Пушилин отметил, что после подобных действий шансы на урегулирование перечеркивались, а переговорная ситуация заходила в тупик.

Минские соглашения приняли в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта в Донбассе. Тогда гарантами их выполнения выступили Россия, Франция и Германия. При этом Киев позднее неоднократно заявлял, что не намерен выполнять условия пакета документов.

23 июля состоится третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек тяжелый разговор с украинской делегацией. По его словам, сложность заключается в том числе в диаметрально противоположных меморандумах России и Украины по урегулированию конфликта.