Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 1 сентября 2026 года. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Начиная с осени следующего года все банки в РФ будут обязаны обеспечить клиентам возможность использовать универсальный QR-код и проводить операции с новой валютой. Годом позже обязанность проводить расчеты цифровыми рублями будет распространена на все банки с универсальной лицензией и на их клиентов: продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год. С 1 сентября 2028 года требование закона распространится на всех.

Законопроект о цифровом рубле во втором и третьем чтениях был одобрен депутатами Госдумы 15 июля. Авторы документа — группа парламентариев и сенаторов, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На следующий день его одобрили в Совете Федерации.

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