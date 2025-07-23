Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 23 июля 2025Экономика

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года
Вячеслав Агапов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 1 сентября 2026 года. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Начиная с осени следующего года все банки в РФ будут обязаны обеспечить клиентам возможность использовать универсальный QR-код и проводить операции с новой валютой. Годом позже обязанность проводить расчеты цифровыми рублями будет распространена на все банки с универсальной лицензией и на их клиентов: продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год. С 1 сентября 2028 года требование закона распространится на всех.

Законопроект о цифровом рубле во втором и третьем чтениях был одобрен депутатами Госдумы 15 июля. Авторы документа — группа парламентариев и сенаторов, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На следующий день его одобрили в Совете Федерации.

Оператором бесплатных услуг по предоставлению такого кода будет «Национальная система платежных карт».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актер из «Слова пацана» ушел на СВО после ареста по делу о разбое с убийством. Что известно о его судьбе?

    Автор санкций США призвал передать Украине замороженные активы России

    Пашинян захотел изменить устав Армянской церкви с одной целью

    У полковника СБУ нашли квартиры на фоне борьбы Киева с антикоррупционными структурами

    Названы способы распознать маньяка

    В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

    Россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде

    Представители Турции приехали на место переговоров РФ и Украины

    Еврокомиссия потребовала объяснений от Зеленского

    Россиянам раскрыли способ модно одеться в дождь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости