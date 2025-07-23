Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Красноярского края Артем рассказал о своих первых боях под Артемовском. Свое состояние во время одной из первых битв он описал фразой «мама, забери меня отсюда».
По словам бойца, осенью 2022 года его другу и брату пришли повестки. Следуя их примеру, Артем принял решение пойти добровольцем в частную военную компанию. После базовой подготовки на военной базе его распределили на бахмутовское направление. Уже в ходе первого сражения боец испытал настоящий ужас, однако со временем привык к условиям специальной военной операции (СВО).
Первые три-четыре боя ты мало что помнишь и только радуешься, что остался цел. Спасибо старшим товарищам, которые сказали просто все делать за ними и не делать из себя героя, который все может
Он заметил, что у новичков на передовой в голове нет подсчета уничтоженным противникам, все действия происходили на автомате. Артем признался, что после самого первого боя испытал естественную для таких ситуаций реакцию — сильный страх.
Военный попал в штурмовики в ЧВК
После пробных боев на передовой Артем, по его словам, был распределен в штурмовики. Свое подразделение боец назвал «консервным ножом, который вскрывает "банки" нацистов».
Бывший вагнеровец вспомнил, что окончание боевого пути в составе ЧВК ему обеспечил вражеский танк. Артем заметил, что, в отличие от текущих проблем с беспилотниками, ранее наибольшую опасность для российских солдат представляла бронетехника украинцев.
Под танковый обстрел попала вся группа Артема — кто-то отделался легкими повреждениями, однако его ранение оказалось достаточно тяжелым, из-за чего он провел на реабилитации в больнице более года.
Переживший бои за Артемовск военный фельдшер рассказал о страхе в зоне СВО
Бойцы, выполняющие задания в рамках СВО на Украине, нередко испытывают страх на поле боя, и это совершенно нормально. О своем опыте рассказал прошедший бои за Артемовск военный фельдшер, боец штурмовой роты с позывным Русич.
Как сообщается, старшина штурмовой роты служит в Вооруженных силах (ВС) России с 2015 года. За это время он побывал в самых горячих точках СВО — Клещеевке, Кременной и Артемовске. Основной задачей военного фельдшера было в любой обстановке вовремя вытащить раненого солдата, привести его в чувство и оказать первую помощь, а затем помочь транспортировать к команде медиков.
Бывает страшно, бывало страшно в некоторых моментах (…) А кто говорит, что не страшно, он врет. Всем страшно
Русич добавил, что на передовой противник теряет все человеческие качества. Он вспомнил, как украинские военные намеренно били по эвакуационным группам, состоящим из раненых бойцов. Фельдшер подчеркнул, что в подобной остановке важно знать основы тактической военной медицины, «чтобы суметь спасти и других, и себя».