Бывший боец ЧВК «Вагнер» Артем заявил об ужасе от боев под Артемовском

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Красноярского края Артем рассказал о своих первых боях под Артемовском. Свое состояние во время одной из первых битв он описал фразой «мама, забери меня отсюда».

По словам бойца, осенью 2022 года его другу и брату пришли повестки. Следуя их примеру, Артем принял решение пойти добровольцем в частную военную компанию. После базовой подготовки на военной базе его распределили на бахмутовское направление. Уже в ходе первого сражения боец испытал настоящий ужас, однако со временем привык к условиям специальной военной операции (СВО).

Первые три-четыре боя ты мало что помнишь и только радуешься, что остался цел. Спасибо старшим товарищам, которые сказали просто все делать за ними и не делать из себя героя, который все может бывший боец ЧВК «Вагнер» Артем

Он заметил, что у новичков на передовой в голове нет подсчета уничтоженным противникам, все действия происходили на автомате. Артем признался, что после самого первого боя испытал естественную для таких ситуаций реакцию — сильный страх.

Боец ЧВК «Вагнер» ведет стрельбу по противнику из пулемета ДШК Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный попал в штурмовики в ЧВК

После пробных боев на передовой Артем, по его словам, был распределен в штурмовики. Свое подразделение боец назвал «консервным ножом, который вскрывает "банки" нацистов».

Бывший вагнеровец вспомнил, что окончание боевого пути в составе ЧВК ему обеспечил вражеский танк. Артем заметил, что, в отличие от текущих проблем с беспилотниками, ранее наибольшую опасность для российских солдат представляла бронетехника украинцев.

Под танковый обстрел попала вся группа Артема — кто-то отделался легкими повреждениями, однако его ранение оказалось достаточно тяжелым, из-за чего он провел на реабилитации в больнице более года.

Переживший бои за Артемовск военный фельдшер рассказал о страхе в зоне СВО

Бойцы, выполняющие задания в рамках СВО на Украине, нередко испытывают страх на поле боя, и это совершенно нормально. О своем опыте рассказал прошедший бои за Артемовск военный фельдшер, боец штурмовой роты с позывным Русич.

Разрушенные дома в Артемовске Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как сообщается, старшина штурмовой роты служит в Вооруженных силах (ВС) России с 2015 года. За это время он побывал в самых горячих точках СВО — Клещеевке, Кременной и Артемовске. Основной задачей военного фельдшера было в любой обстановке вовремя вытащить раненого солдата, привести его в чувство и оказать первую помощь, а затем помочь транспортировать к команде медиков.

Бывает страшно, бывало страшно в некоторых моментах (…) А кто говорит, что не страшно, он врет. Всем страшно военный фельдшер с позывным Русич

Русич добавил, что на передовой противник теряет все человеческие качества. Он вспомнил, как украинские военные намеренно били по эвакуационным группам, состоящим из раненых бойцов. Фельдшер подчеркнул, что в подобной остановке важно знать основы тактической военной медицины, «чтобы суметь спасти и других, и себя».