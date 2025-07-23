Забота о себе
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13:19, 23 июля 2025Забота о себе

Раскрыт способ борьбы с прокрастинацией

Психолог Зберовский: Любимая работа поможет побороть прокрастинацию
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

В борьбе с прокрастинацией поможет любимая работа. Об этом в беседе с Пятым каналом заявил психолог Андрей Зберовский.

По его словам, прокрастинацию на сегодняшний день считают главной проблемой XXI века. Он напомнил, что это состояние характеризуется откладыванием важного дела или его заменой на менее значимое действие. Эксперт заметил, что для борьбы с прокрастинацией лучше всего помогает жесткая необходимость в деньгах, а также получение удовольствия от любимого дела.

Зберовский подчеркнул, что из-за высокого уровня жизни современные люди все чаще теряют мотивацию к труду. Жизнь начинает течь по принципу «сделаю это завтра». «Такое отношение включает наши животные гены "никуда не спешить" (…). Прокрастинации становится все больше. И это действительно большая проблема», — резюмировал психолог.

Ранее стали известны истинные причины привычки откладывать важные дела на потом. Так, одной из причин прокрастинации назвали отсутствие веры в себя.

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