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17:43, 23 июля 2025Наука и техника

«Роскосмос» подтвердил запуск иранского спутника

«Роскосмос»: Ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту иранский спутник
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту иранский спутник. Запуск подтвердили в госкорпорации «Роскосмос», передает газета «Коммерсантъ».

Помимо иранского аппарата, «Союз» несет российские спутники «Ионосфера-М» №3 и №4 и 18 малых космических аппаратов. Старт ракеты состоится 25 июля в 08:54 по московскому времени.

Аппараты «Ионосфера-М» входят в состав комплекса «Ионозонд». Они предназначены для мониторинга гелиофизической обстановки.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что российская ракета выведет на орбиту иранский спутник. На корпус «Союза-2.1б» нанесли логотипы иранского космического агентства и иранского космического исследовательского центра.

В июне в «Роскосмосе» рассказали, что на космодром Восточный впервые доставили спутники самолетом. Аппараты «Ионосфера-М» №3 и №4 доставил военно-транспортный самолет Ил-76.

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