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08:47, 23 июля 2025Бывший СССР

Россия нанесла удар по инфраструктуре ПВО в Черниговской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по ПВО и системам слежения в Черниговской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения», — написал он.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российской армии по академии Нацгвардии Украины в Харькове. По его словам, среди попавших под удар были офицеры батальона «Лють» и представители стран НАТО.

Армия России также нанесла удар по объектам ВСУ в Кривом Роге. По словам Лебедева, удары были нанесены с помощью около 20 беспилотников, которые устроили плотный, концентрированный налет.

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