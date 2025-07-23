Россиянам раскрыли способ модно одеться в дождь

Стилист Ким посоветовала носить тренч и резиновые сапоги в дождь

Стилист Ольга Ким раскрыла россиянам способ модно одеться в дождь. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь подходящими для дождливой погоды эксперт назвала резиновые сапоги, ботинки в мужском стиле или кожаные кроссовки. Помимо этого, она посоветовала носить ветровку или тренч. Сочетать упомянутые изделия собеседница издания порекомендовала с джинсами или брюками.

«В дождь я не рекомендую прям в полную длину брюки или юбки-макси. Лучше заменить на укороченные варианты — это могут быть джинсы багги, которые слегка ниже щиколотки. Их можно даже немножечко подвернуть на случай дождя. Это могут быть брюки-кюлоты», — заявила Ким.

Ранее в июле стилист Лисовец раскрыл способы одеться в рыбацком стиле. Речь шла о популярном тренде Fisherman core — стиле рыбака, который подразумевает наличие в гардеробе рыбацкой униформы и предметов с морской эстетикой.