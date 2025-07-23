Россияне лишатся многих фильмов из-за духовных ценностей. Что останется в онлайн-кинотеатрах?

Госдума приняла закон об удалении дискредитирующих духовные ценности фильмов

Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Такие картины нужно будет удалять с онлайн-площадок по требованию Роскомнадзора без решения суда. Известно, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Минкульт сможет отзывать уже выданные прокатные удостоверения

Согласно новому закону, Минкульт получит полномочия самостоятельно отзывать и редактировать ранее выданные прокатные удостоверения. Такое решение объясняется «актуализацией сведений о запрете распространения фильма среди детей». Иными словами, если какая-либо картина, ранее получившая разрешение на показ на территории России, начнет подпадать под новые запреты, ведомство будет вправе аннулировать удостоверение.

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Мы усилили ответственность онлайн-платформ Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике

«Если вы даете доступ к массовому контенту — будьте добры соблюдать закон и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве общественного сознания», — заявил в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Блокировка фильмов будет происходить во внесудебном порядке

В одобренном парламентом законопроекте нет упоминаний о необходимости судебных решений, что означает блокировку контента во внесудебном порядке. При этом механизм оценки фильмов на соответствие нравственным ценностям не прописан. Решение о необходимости удаления будет принимать Министерство культуры совместно с Роскомнадзором, а владельцы онлайн-платформ будут обязаны в течение суток исполнять предписания органов.

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Еще один пункт касается личных страниц пользователей в социальных сетях, которые имеют определенный охват, — так называемых блогеров-миллионников и лидеров мнений. Владельцы площадок должны будут самостоятельно мониторить такие страницы на предмет наличия фильмов с отозванным или не выданным прокатным удостоверением и «незамедлительно принимать меры по ограничению доступа» к ним.

О запрете голливудского кино в России заговорили в 2024 году

В сентябре 2024-го министр культуры Чечни Иса Ибрагимов призвал оградить подростков от западных ценностей. Он отметил, что Россия всегда славилась своей культурой, которая не идентична культуре Европы.

Подрастающее поколение мы должны беречь от того зла, которое нам сегодня пытаются внедрить. Нам эти западные ценности не нужны Иса Ибрагимов Министр культуры Чечни

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко выступила против тотального запрета голливудского кино. В то же время она заявила, что некоторые фильмы действительно нельзя показывать россиянам. Например, проекты, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Гарри Поттеру» и «Игре престолов» предсказывали блокировку из-за пропаганды чайлдфри

Известно, что с 1 сентября 2025 года Минкульт не будет выдавать прокатные удостоверения проектам, в которых присутствует пропаганда отказа от рождения детей. Ряд российских СМИ предположил, что запрет коснется многих популярных фильмов и сериалов. Так, Бриенна из «Игры престолов» хотела стать рыцарем, а не матерью. У профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» не было детей, хотя неизвестно, осознанное ли это решение.

Позже Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке такого контента, указав на четкие критерии того, что относится к пропаганде чайлдфри. «Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — объяснили в ведомстве.