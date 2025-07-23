Российские таможенники рассказали о незаконном перемещении валюты

ФТС: В России выявили незаконное перемещение валюты на сумму 1,2 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила в январе-июне 2025 года более шести тысяч фактов незаконного перемещения валюты гражданами на сумму 1,2 миллиарда рублей. В публикации на сайте ведомства отмечается, что в основном речь шла о попытках провезти контрабандой доллары и евро.

По факту выявления 6314 случаев незаконной перевозки наличных в текущем году возбудили 6277 административных и 37 уголовных дел. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан, рассказали в ФТС.

Там также напомнили о действующем со 2 марта 2022 года запрете на вывоз из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США.

В 2024 году по итогам первых одиннадцати месяце в ФТС сообщали о выявлении более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения наличных на сумму 1,8 миллиарда рублей. Например, в июне таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе 57-летнего пассажира рейса Стамбул — Казань, который шел через «зеленый» коридор, где его остановили инспекторы.

