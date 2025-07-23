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12:09, 23 июля 2025Мир

Раскрыты непреодолимые разногласия Макрона и Мерца

Немецкий депутат Тайс: Макрон и Мерц столкнулись с серьезными разногласиями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц могут столкнуться с серьезными трудностями в попытке вывести франко-германские отношения на новый уровень. Об этом заявил немецкий политик и депутат Роланд Тайс в комментарии Politico.

«Есть две важных проблемы, которые Германии и Франции необходимо решить, чтобы добиться реального прогресса», — сказал он.

Отмечается, что Макрон и Мерц уже сейчас сталкиваются с рядом непреодолимых разногласий в сферах обороны и торговли. Так, Парижу и Берлину ранее не удалось подписать соглашение о совместной разработке истребителя нового поколения, а также достичь консенсуса по поставкам американского оружия на Украину. При этом в ходе торговых переговоров с США канцлер Германии стремится как можно скорее заключить «быстрое и простое» соглашение, в то время как французский лидер настаивает на более жестком подходе и достижении лучших условий для стран Европы.

Ранее Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил о готовности усилить давление на Россию, «чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

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