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18:02, 23 июля 2025Путешествия

Стюардесса набросилась на бывшего бойца ММА с криками «вон из моего самолета!»

Алина Черненко

Кадр: TikTok

Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines набросилась на бывшего бойца ММА после спора из-за размещения ручной клади на багажных полках. Соответствующее видео появилось в TikTok, на него обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

На размещенных в сети кадрах несколько бортпроводников и пассажиров кричат американской звезде джиу-джитсу Аарону Тексу Джонсону «уходи!», жестами предлагая ему покинуть самолет после того, как он нарушил процесс посадки. После этого спортсмен ростом около 190 сантиметров отступает, попутно оскорбляя попутчиков.

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Когда герой ролика добирается до бортовой кухни, он начинает кричать в лицо стюардессе. Невозмутимая бортпроводница в ответ продолжает подталкивать агрессивного пассажира к выходу со словами «вон из моего самолета!» Однако Джонсон отказался выходить из салона и закричал: «Я воин!», обвинив членов экипажа в нападении.

После того как видео инцидента стало вирусным в соцсетях, спортсмен опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) загадочное сообщение: «Кто бы ни пытался меня унизить, мне все равно, у меня лучшие друзья». После произошедшего авиакомпания запретила Джонсону летать на своих самолетах, говорится в материале.

Ранее пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом в Австралии. Дебоширку разозлила просьба стюардессы снять поясную сумку.

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