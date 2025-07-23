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07:57, 23 июля 2025Спорт

Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке спортсменка позирует в зеленом откровенном бикини на отдыхе. «Последние дни каникул», — подписала она пост. Публикация собрала более 177 тысяч лайков.

Ранее Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона и вылетела с турнира. Анисимова одержала победу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 38 минут.

Соболенко — трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

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